Nach Feuer im Hotel auf Mallorca: Polizei nimmt vier Urlauber fest

Nach dem Feuer in einem Hotel im Südwesten von Mallorca hat die Guardia Civil am Montag (21.5.) vier britische Urlauber, zwei Männer und zwei Frauen, festgenommen. Sie sollen am Sonntagnachmittag den Brand im BH Mallorca in Magaluf ausgelöst haben. Den ersten Ermittlungen zufolge hatten die Hotelgäste mit einer Spraydose und einem Feuerzeug herumhantiert und damit das Hotelzimmer in Brand gesetzt.

Die Flammen griffen schnell auf den Flur und das Nachbarzimmer über. Wie berichtet musste die Feuerwehr das Hotel evakuieren und einen Leiterwagen einsetzen, um sieben Gäste aus den oberen Stockwerken zu retten. Ernsthaft verletzt wurde dabei niemand. Die Rettungskräfte versorgten mehrere Personen wegen leichter Rauchvergiftungen. Der Sachschaden wurde vorläufig auf 140.000 Euro geschätzt. /tg