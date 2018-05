Firestone-Gebäude wird zu neuem 4-Sterne-Hotel in Palma de Mallorca

Der Hotel-Boom in Palma de Mallorca geht weiter. Im Carrer Ramón y Cajal 20 wird das ehemalige Firestone-Gebäude abgerissen, um ein Hotel mit 183 Zimmern hochzuziehen. Die Hotelkette HM investiert 8,5 Millionen Euro in die Bauarbeiten, die das Unternehmen Ayom S. A. ausführt. Eigentlich gilt in Palma ein Moratorium für die Genehmigung neuer Hotels. Der Antrag war aber schon vor dieser Entscheidung getroffen worden, erklärte Baudezernent José Hila.

Das als 'Edificio Firestone' bekannte Gebäude beherbergte früher eine Autowerkstatt des US-amerikanischen Reifenherstellers. Ende der 80er Jahre schloss der Betrieb und das Haus stand lange leer, bis die Familie Horrach Moyà es 2013 in einen Schaffensraum für Künstler umfunktionierte, der sich am Vorbild anderer umfunktionierter Fabrikhallen in Europa orientierte und mit der Galerie Juan Antonio Horrach an der Plaça Drassana in Verbindung stand. /tg