Noch hinkt Mallorca mit den Temperaturen Deutschland hinterher

Der Sommer auf Mallorca ist derzeit nicht einmal mit einem Fernglas zu erspähen. Die regnerische Zeit hat zwar aufgehört, doch die Temperaturen steigen nur im Schneckentempo.

Zumindest bleibt es nachts angenehm. In der Nacht auf Donnerstag (24.5.) kühlt es in Felanitx auf nur 15 Grad ab, in Palma de Mallorca auf 13 Grad.

Der Donnerstag startet sonnig. Die Tageshöchsttemperatur liegt bei 27 Grad in Palma de Mallorca und Sa Pobla. Zum Abend hin tauchen ein paar Wolken auf und können zu vereinzelten Regenfällen führen. Dieser ist mit Sahara-Staub versetzt.

Livecams: So sieht es gerade auf Mallorca aus

Auch am Freitag gibt es Sonne. An den Temperaturen ändert sich nichts. Unverändert geht es laut dem spanischen Wetterdienst Aemet auch am Wochenende weiter. Danach sinken die Höchsttemperaturen wieder auf 23 Grad am Montag, Deutschland freut sich zum Wochenstart auf knapp 30 Grad. /rp