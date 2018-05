Mallorca-Rapper Valtonyc wird mit europäischen Haftbefehl gesucht

Noch bevor die Frist für den freiwilligen Haftantritt abgelaufen ist, hat der Nationale Spanische Gerichtshof am Donnerstag (24.5.) einen Haftbefehl gegen den mallorquinischen Rapper Valtonyc verfügt. Auch ein Europäischer Haftbefehl wurde ausgestellt. Die Entscheidung wurde gefällt, nachdem bereits am Mittwochabend in spanischen Medien berichtet wurde, der Musiker habe sich ins europäische Ausland, etwa nach Belgien abgesetzt.

Diese Berichte wurden bislang nicht bestätigt. In einer Unterstützeraktion am Europäischen Parlament sagten Freunde des Musikers am Donnerstag, sie wüssten nicht, wo sich der Musiker aufhalte.

Valtonyc hat noch bis Mitternacht des Donnerstags Zeit, in einem spanischen Gefängnis seiner Wahl vorstellig zu werden, um seine Haftstrafe anzutreten. Er wurde unter anderem wegen Majestätsbeleidigung und Verherrlichung des Terrorismus in seinen Liedern in mehreren Instanzen zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt. Sollte er die Haft antreten, wäre er der erste Musiker, der in Zeiten spanischer Demokratie nur wegen seiner Kunst in den Knast gehen würde.

Ein freiwilliger Haftantritt ist allerdings unwahrscheinlich. Valtonyc hatte am Mittwoch über Twitter angekündigt, es dem "faschistischen" spanischen Staat so schwer wie möglich zu machen. Der Staat werde sich erneut lächerlich machen, wenn er am Donnerstag die Türen seines Hauses eintrete. /pss