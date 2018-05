Mallorca kratzt am Wochenende endlich an der 30-Grad-Marke

Wie wäre es mit einem Bad in Portocolom?

Na endlich! Das Wetter auf Mallorca wird langsam sommerlich. Am Wochenende soll die Insel erstmals dieses Jahr die 30-Grad-Marke knacken.

Der Freitag startet wechselhaft. Die Sonne lugt immer wieder hinter den Wolken hervor. Ortsweise kann es zu Gewitter kommen. Die leichten Regenfälle sind mit Sahara-Staub versetzt.

Die Höchsttemperaturen liegen bei 27 Grad in Palma de Mallorca, 28 Grad in Sa Pobla und satte 31 Grad in Sóller.

Livecams: So sieht es gerade auf Mallorca aus

In der Nacht bleibt es mit inselweit etwa 17 Grad angenehm. Die Aussichten auf das Wochenende lassen das Herz aufgehen. Die Nebelbänke zum Morgen verziehen sich schnell, und die Sonne strahlt mit voller Kraft. An der Küste kommt ein böiger Wind auf. Die Tageshöchsttemperaturen gleichen denen vom Vortag.

Auch der Sonntag zeigt sich von seiner schönen Seite. Wieder startet der Tag mit Nebel, der am Vormittag in einen blauen Himmel übergeht. An den Temperaturen soll sich laut dem spanischen Wetterdienst Aemet wenig ändern. /rp