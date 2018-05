Es Rebost will neues Restaurant im Flughafen Mallorca eröffnen

Die Restaurant-Kette Es Rebost will in Kürze eine zusätzliche Filiale im Flughafen Palma de Mallorca eröffnen. Das erklärte der deutsche Unternehmensgründer Helmut Clemens am Freitag (25.5.) in einer Pressemitteilung. Die expandierende Kette, die bewusst auf lokale mallorquinische Produkte und Nachhaltigkeit setzt, hatte vor wenigen Wochen das Restaurant an Palmas zentralee Plaça d'Espanya eröffnet, im Lokal der früheren Bar Cristal.

Hintergrund: Interview mit Helmut Clemens

Die neue Zweigstelle im Flughafen, im Terminal D, soll im Juli als insgesamt vierte Filiale hinzukommen. Es handele sich um das erste Unternehmen im Flughafen, das auf umweltfreundliche kompostierbare Verpackungen setze. /tg