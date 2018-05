Star-Regisseurin dreht Film über Mallorcas Zimmermädchen

Im vergangenen Jahr demonstrierten die Zimmermädchen in Palma für bessere Arbeitsbedingungen.

Im vergangenen Jahr demonstrierten die Zimmermädchen in Palma für bessere Arbeitsbedingungen. Foto: Archiv

Die Zimmermädchen von Mallorca und anderen touristischen Hotspots in Spanien kommen auf die Kinoleinwand: Die bekannte katalanische Regisseurin Isabel Coixet war für ihr neues Projekt "Hotel Explotación: Las Kellys" (Hotel-Ausbeutung: die Kellys, wobei Kellys eine Zusammenziehung aus "las que limpian" - die, die saubermachen - ist) unter anderem auf Mallorca, in Barcelona, Madrid und Benidorm. In dem Dokumentarfilm sollen die prekären Arbeitsbedingungen der Zimmermädchen angeprangert werden.

Unter anderem soll die Vereinigung Kellys Union Balear zu Wort kommen, die für eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen der Branche eintritt. Die neue Präsidentin der Kellys Union Balear, Sara del Mar García, bewertete die Initiative von Coixet positiv, weil sie "eine höhere Aufmerksamkeit" für ihre Anliegen herstellten.

Peu a peu scheint es, als würden sich die Arbeitsbedingungen der Zimmermädchen in Spanien verbessern. In dieser Woche wurde bekannt, dass die Gewerkschaften mit der Regierung übereingekommen sind, mehrere arbeitsspezifische Beschwerden der Zimmermädchen als Berufskrankheiten offiziell anzuerkennen. /jk