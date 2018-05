Thomas Cook eröffnet Zentrale in Palma de Mallorca

Der Touristik-Konzern Thomas Cook hat am Freitagnachmittag (25.5.) offiziell seinen neuen Firmensitz in Palma de Mallorca eröffnet. Gearbeitet wird in dem weißen Bau im Gewerbegebiet Son Valentí schon seit zwei Monaten, offiziell darauf angestoßen wurde aber erst jetzt. In dem vierstöckigen, rund um einen Innenhof gruppierten weißen Bau können bis zu 700 Mitarbeiter untergebracht werden. Derzeit sind es an die 550.

Sowohl der Produktverantwortliche des Konzerns Chris Mottershead als auch der Spanien-Verantwortliche Juan Carlos Blanco betonten die Offenheit und Transparenz der neuen Großraumbüros. Unter anderen finden hier ein Call-Center, die sogenannten Incoming-Services der Gruppe für Spanien und Portugal sowie die Buchhaltung Platz. Konzernchef Peter Fankhauser wünschte seinen Mitarbeitern per Videobotschaft, dass sie sich so noch mehr mit dem Konzern und ihrer Arbeit identifizieren können.

Zur feierlichen Eröffnung mit Enthüllung einer Erinnerungsplakette waren neben etlichen mallorquinischen Hoteliers auch Vertreter von Landesregierung, Inselrat und Stadt Palma erschienen. Wie Jaume Alzamora, der Leiter der Tourismusagentur ATB, lobten sie in ihren Grußworten die Schaffung von neuen Arbeitsplätzen auf der Insel.

Tags zuvor hatte der Konzern in Palma de Mallorca bereits die neue Fluggesellschaft Thomas Cook Airlines Balearics präsentiert. Thomas-Cook-Manager Christoph Debus hatte dabei die Streiks der französischen Fluglotsen kritisiert. Die Mitarbeiter der neuen Fluggesellschaft – einer Schwester-Airline von Condor – konnten nicht mehr in dem neuen Bau untergebracht werden. /ck