Das ist der Deutsche, der die Villa von Boris Becker auf Mallorca besetzt

Georg Berres alias "Bauchi" mit Hund Tito und seinem Wohnmobil "Serenity" im März 2018 an seinem Lieblingsplatz in Font de Sa Cala. Foto: Sophie Mono

Die Villa von Boris Becker auf Mallorca kommt nicht aus den Schlagzeilen. Jetzt hat ein deutscher Hippie das Anwesen bei Artà im Südosten der Insel besetzt, wie die "Bild" am Samstag (26.5.) berichtet. Demnach zog Georg "Bauchi" Berres vergangene Woche mit seinem "Intergalaktischen Hilfs- und Rettungskommando" ein, um erst einmal in dem verwahrlosten Anwesen sauber zu machen, wie er gegenüber dem Blatt sagt: "Unser Angebot: Tatkraft für den Lebensraum gegen Mietfreiheit".

"Bauchi" ist auf Mallorca kein Unbekannter, die MZ berichtete im März ausführlich über den Deutschen, der 2014 auf die Insel kam und im Wohnmobil wohnt, wenn er nicht gerade Häuser besetzt - auch wenn er diesen Begriff nicht mag. "Wir besetzen ­Häuser nicht, wir retten sie", so der Dürener gegenüber der MZ. "Wir stellen keine Besitzansprüche. Uns geht es um nichts anderes, als in dem Moment mietfrei zu wohnen und dafür dem Haus etwas zurückzugeben." Komme der Besitzer zurück, räume man das Feld. Ohnehin macht es die spanische Gesetzgebung Hausbesetzern leicht.

Die Becker-Villa bezeichnet "Bauchi" gegenüber "Bild" als "Rohdiamant" und beteuert, nicht gewusst zu haben, dass darin Becker wohnte.

Das Anwesen bei Artà hatte Boris Becker 1997 für rund 500.000 Euro erworben. Nur zwei Jahre später erfolgte ein Baustopp wegen illegal errichteter Gebäude – 2003 rückten die Bagger an, Becker musste Teile der Neubauten wieder abreißen lassen. Dann richtete er alles mit viel Geld wieder her, um 2006 eine Einweihungsparty zu feiern – und das Anwesen schnell wieder zu verkaufen. Doch die weltweite Finanzkrise kam dazwischen. Becker verlor Interesse an seinem eigenen Objekt, zahlte seine offenen Rechnungen nicht, konnte wiederholt nur in letzter Minute eine Zwangsversteigerung abwehren. Haus und Nebengebäude verfielen. /ff

