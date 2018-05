Gestank und Beschwerden nach Rohrbruch in Cala Santanyí

In der Cala Santanyí im Südosten von Mallorca sorgt ein Rohrbruch für Gestank und Klagen von Anwohnern. Befürchtet wurde, dass Abwasser bis an den Strand gelangen könnte und ein Badeverbot drohe, berichtet die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca".

Zu dem Rohrbruch kam es am Freitagmorgen (25.5.) bei einer Leitung, die Abwasser von Häusern, Apartments und Hotels in Cala Santanyí zur örtlichen Kläranlage transportiert. Anwohner wurden durch den Gestank auf das Problem aufmerksam. Die Bruchstelle befindet sich an der Landstraße in der Nähe des Parkplatzes von Cala Santanyí. Das Rathaus versicherte am Freitag, das Problem in den Griff zu bekommen, ohne dass eine Strandsperrung notwendig werden würde.

Ursache ist offenbar die Überlastung der Kläranlage, die über keine tertiäre Reinigungsstufe verfügt. Das Abwasser reichert sich an, und es bildet sich Schlamm, der die Leitungen verstopft. /ff