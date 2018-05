Sicherheitsprotokoll nach Fund von verdächtigem Behälter in Palma de Mallorca aktiviert

Die Anwohner konnten zunächst nicht in ihre Wohnungen zurückkehren.

Die Anwohner konnten zunächst nicht in ihre Wohnungen zurückkehren. Foto: Ramon

Nach dem Fund eines verdächtigen Behälters im Flur eines Wohnhauses in Palma de Mallorca ist das Sicherheitsprotokoll für Ebola-Verdachtsfälle ausgelöst worden. Der Behälter, der offenbar Blut enthält und die Aufschrift "Ebola" trägt, wurde am Freitagabend (25.5.) von Spezialkräften abgeholt und zur Isolierung ins Landeskrankenhaus Son Espases gebracht. Aufschluss über den Inhalt soll nun eine Analyse in einem Madrider Labor geben, wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichtet.

Gefunden wurde der versiegelte Behälter in einem Wohnhaus im Carrer Arxiuc Lluís Salvador nördlich des Innenstadtrings. Die Bewohner konnten zunächst nicht in ihre Wohnungen zurückkehren, Mitarbeiter der Stadtwerke Emaya in Schutzanzügen kümmerten sich um eine vorsorgliche Desinfizierung.

Im Jahr 2014 wurde mehrfach falscher Ebola-Alarm auf Mallorca ausgelöst. /ff