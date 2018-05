Feuerwehr löscht Brand von Anzeigetafel an Tankstelle in Peguera

Der Brand an einer Tankstelle in Peguera im Südwesten von Mallorca hat am Sonntagmorgen (27.5.) für Alarm gesorgt. Ein schnelles Eingreifen von Polizei und Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf die Tankstelle selbst verhindern.

Zu dem Brand kam es gegen 7 Uhr morgens an einem Kreisverkehr von Peguera. Offenbar in Folge eines Kurzschlusses ging die Preisanzeigetafel in Flammen auf. Umgehend wurde ein Notruf abgesetzt und ein Sicherheitsprotokoll aktiviert. Einsatzkräfte der nahen Feuerwache von Santa Ponça waren in Minutenschnelle vor Ort und konnten den Brand löschen, bevor sich die Flammen ausbreiteten.

Zerstört wurde letztendlich nur die Anzeigetafel. Die Feuerwehr geht von einem Kurzschluss als Brandursache aus. /ff