Lkw bleibt am Kongresspalast von Palma de Mallorca stecken

Zwischenfall am Kongresszentrum von Palma de Mallorca, oder genauer gesagt am Übergang zwischen Tagungsgebäude und Hotel Meliá Palma Bay: Ein Lkw-Fahrer schätzte offenbar die Höhe der Durchfahrt unter dem Verbindungstrakt falsch ein und blieb am Samstag (26.5.) mit seinem Fahrzeug stecken.

Um den Lkw zu befreien, wurden Feuerwehr und Ortspolizei alarmiert, wie die Rettungskräfte per Facebook mitteilten. Die Einsatzkräfte mussten schließlich Teile der Deckenverkleidung entfernen. Es entstand Sachschaden am Fahrzeug und am Gebäude, verletzt wurde niemand. /ff