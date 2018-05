Wieder Portugiesische Galeere auf Mallorca angespült

Erneut ist auf Mallorca ein Exemplar der giftigen Portugiesischen Galeere angespült worden. Am Montagmorgen (28.5.) kurz vor 8 Uhr fand ein Mitarbeiter der Stadtwerke von Palma am Strand in Molinar die Überreste eines toten Nesseltiers im Sand. Der Emaya-Angestellte entfernte den Polypen, um die Bevölkerung zu schützen. An derselben Stelle war am Mittwoch (23.5.) das erste Exemplar der Portugiesischen Galeere in diesem Frühjahr entdeckt worden.

Seit dem ersten Fund gab es in der Bucht von Palma etwa zehn weitere Sichtungen der Portugiesischen Galeere, so beispielsweise in Can Pastilla, am Delta und in Cala Blava. Trotz der giftigen Nesseln der Tiere mahnt der Rettungsdienst auf Mallorca Ruhe an. "Ruhig bleiben. In den letzten Tagen wurden nur wenige Exemplare der Qualle Portugiesische Galeere gefunden, praktisch alle waren tot", twitterte die Rettungsleitstelle 112 vom Freitag (25.5.) auf Deutsch. "Mit steigender Wassertemperatur sterben sie ab. Falls Sie noch welche sehen, rufen Sie 112 an."



Die Portugiesiche Galeere vor Mallorca

Kurz nach dem Fund der ersten Portugiesischen Galeere wurde am Strand von Can Pastilla ein Badeverbot verhängt, das aber nach wenigen Stunden wieder aufgehoben wurde. /jk