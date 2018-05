Anwohner fordern frühe Sperrstunde im Lonja-Viertel

Im Lonja-Viertel von Palma de Mallorca bahnt sich ein neuer Streit zwischen Wirten, Anwohnern und Rathaus an. Die Stadtverwaltung will dem Druck der Nachbarschaftsvereinigung nachgeben, und den Gastronomen und Wirten des Viertels verbieten, nach 23 Uhr Gäste im Freien zu bedienen. Um die Nachtruhe der Bürger zu schützen, müssten die beliebten Café-Tische in den Gassen und Plätzen des Lonja-Viertels ab 23 Uhr nach drinnen verlegt werden. Mit einer entsprechenden Erklärung reagierte die Stadt am Montag (28.5.) auf die Forderungen der Anwohnervereinigung.

Als Argumente hatten die Anwohner richterliche Präzedenzfälle sowie die Ergebnisse von nächtlichen Lärmmessungen angeführt. Um endlich undgestört schlafen zu können, fordern sie, dass Bars und Restaurants im Viertel vor Werktagen ab Mitternacht und am Wochenende um 1 Uhr komplett schließen sollten. Außerdem müsste der Verkehr für Motorräder sowie der Verkauf von Waren auf der Straße eingeschränkt werden. /tg