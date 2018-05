Video: Erzieherin auf Mallorca reißt Kind grob zu Boden

Ein Video im Internet hat auf Mallorca zu einer Welle der Empörung geführt. Es zeigt eine Erzieherin in einem Kindergarten in Palma de Mallorca, die einen ihrer Schützlinge grob zurecht weist. Jetzt Ermittelt die Polizei wegen mutmaßlicher Misshandlung.

Aufgenommen wurde das Video von einer Anwohnerin, von dessen Fenster aus man freie Sicht auf den Innenhof des Kindergartens hat. Zu sehen ist eine Szene, in der eine der Erzieherinnen grob an der Kleidung eines kleinen Kindes zieht, es zu Boden reißt und dann zurecht weist. Anschließend setzt sie sich in eine Ecke und lässt das Kind auf dem Boden liegend zurück.

Schnell verbreitete sich das Video am Dienstagmorgen (29.5.) in den sozialen Netzwerken. In zahlreichen Kommentaren bringen User ihre Wut über das Verhalten der Frau zum Ausdruck. Einige behaupten, dass sie selbst Kinder haben, die in der Einrichtung betreut werden. Sie hätten diese unverzüglich abgeholt. Die Nationalpolizei hat nun Ermittlungen eingeleitet, um die Umstände in der "guardería" zu klären. /somo