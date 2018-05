Drei Kreuzfahrt-Riesen treffen sich im Hafen von Palma ...

Drei beeindruckend große Kreuzfahrtschiffe sind diese Woche im Hafen von Palma de Mallorca begegnet. Am Montag (28.5.) lag größte Kreuzfahrtschiff der Welt, die "Symphony of the Seas" neben der luxuriösen "Queen Elizabeth" der Reederei Cunard Line und dem Tui-Liner "Mein Schiff 6" vor der Balearen-Hauptstadt.

Zusammen belegten die drei Schiffe fast einen Kilometer an den Anlegern am Hafen von Porto Pi. Allein die "Symphony of the Seas" ist 362 Meter lang, die anderen beiden jeweils knapp unter 300 Meter ("Queen Elizabeth" 294 Meter, "Mein Schiff 6" 295 Meter).

Viele der rund 10.000 Passagiere besuchten die Stadt, was zu Gedränge in den Straßen und Plätzen im Zentrum führte. auf der "Symphony of the Seas" reisen bis zu 5.518 Touristen, auf der "Queen Elizabeth" sind es 2.068 Gäste, auf der "Mein Schiff" 2.534 Urlauber. Hinzu kam die insgesamt über 3.000 köpfige Besatzung, die den Aufenthalt teilweise für einen Landgang nutzte.

Immer wieder beschweren sich Anwohner in Palma de Mallorca über die massive Präsenz von Kreuzfahrttouristen. Bürgermeister Antonio Noguera betonte mehrfach, dass man die Zahl der gleichzeitig im Hafen liegenden Schiffe begrenzen müsse. Die Stadt dürfe "nicht am eigenen Erfolg ersticken", so Noguera.

