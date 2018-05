Mallorca startet kühl und regnerisch in den Juni

Man muss sich beim Wetter auf Mallorca schon über die kleinen Sachen freuen. Immerhin hat der spanische Wetterdienst Aemet für die kommenden Tage keine Warnstufe für die Insel ausgegeben. Dennoch bleibt es für die Jahreszeit verhältnismäßig kühl und regnerisch.

Am Mittwochnachmittag (30.5.) kann es ortsweise immer wieder zu leichten Regenschauern kommen. Am Abend lockert der Himmel langsam auf. An der Nordküste ist mit böigem Wind zu rechnen.

In der Nacht kühlt es auf 16 Grad in Palma de Mallorca, 15 Grad in Sa Pobla ab. Der Donnerstag startet sonnig. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 25 Grad in Palma de Mallorca, 23 in Felanitx und immerhin 27 Grad in Sa Pobla. Am Abend kann es zu vereinzelten Regenschauern kommen.

Livecams: So sieht es gerade auf Mallorca aus

Am durchwachsenen Wetter soll sich auch am Freitag nichts ändern. Der Tag startet mit Nebel im Flachland. Im Tagesverlauf zieht der Himmel immer weiter zu und am Abend ist wieder ortsweise Regen angesagt. Die Temperaturen ähneln denen vom Vortag.

Ein Wetterumbruch ist auch am Wochenende nicht in Sicht. /rp