Neue Buslinie zur Cala Torta in Planung

Der beliebte Naturstrand Cala Torta im Nordosten von Mallorca könnte bald möglicherweise an das Netz des öffentlichen Nahverkehrs angebunden werden. In einer Ratssitzung stieß die Gemeinde jetzt erste juristische Schritte an, die einer neuen Buslinie den Weg ebnen sollten.

"Es ist ein erster Schritt, noch ist nichts sicher", so ein Rathaussprecher auf MZ-Anfrage. Wie es heißt, habe man in einem Schnellverfahren eine Änderung der lokalen Steuerverordnung beantragt, die die Anbindung möglich machen könnte.

Seit Jahren pocht das Rathaus in Artà darauf, den Naturstrand besser zu schützen und macht immer wieder Druck beim balearischen Umweltministerium und der zentralspanischen Küstenbehörde. Vor allem das hohe Verkehrsaufkommen im Sommer ist den Ratsleuten ein Dorn im Auge. Erst vor wenigen Wochen hat die Gemeinde den Zugang zur Cala Torta kurz vor dem Strand mit einer Kette für Fahrzeuge gesperrt. Umweltdezernentin Aina Comas gab an, dass die parkenden Autos der Strandbesucher bisher häufig mitten im Bett des im Sommer ausgetrockneten Wildbachs und in der Dünenlandschaft abgestellt werden. Dies beeinträchtige das empfindliche Ökosystem im geschützten Gebiet.



Eine Buslinie könnte das hohe Verkehrsaufkommen verringern. Sie soll nicht nur zur Cala Torta, sondern auch zur angrenzenden Cala Mitjana und durch das Naturschutzgebiet Parc de Llevant führen. /somo