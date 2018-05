Schuhhersteller Camper dementiert Medienberichte über geplantes Hotel in Palma

Der international bekannte Schuhhersteller Camper hat einen Bericht in der mallorquinischen Lokalpresse über ein vermeintlich geplantes Hotel in Palma de Mallorca dementiert. "Es gibt aktuell keine Pläne für oder Gespräche über ein weiteres Hotel, weder auf Mallorca noch an einem anderen Ort. Wir wissen nicht, woher die Gerüchte stammen", erklärte ein Konzernsprecherin am Mittwoch (30.5.) gegenüber der MZ.

Der mallorquinische Schuhproduzent betreibt aktuell Hotels in Barcelona und Berlin. Medien hatten am Mittwoch (30.5.) über eine bevorstehende Neueröffnung an der Plaza Gomila in Palma berichtet. Dabei müsse es sich um eine Falschmeldung handeln, versichert die Camper-Sprecherin. /tg