TV-Tipp: Die "braune Brühe" vor Palma de Mallorca im ZDF-Auslandsjournal

Die Abwässer-Probleme in Palma de Mallorca sind jetzt auch Thema im ZDF-Auslandsjournal. Der Sender berichtet in der Ausgabe vom Mittwoch (30.5.) um 22.15 Uhr über die Problematik auf Mallorca: Immer wenn es stärker regnet, fließt auch Fäkalwasser in die Bucht. "Sonne, Strand und braune Brühe", kündigt das ZDF den Beitrag an.

Dass Fäkalwasser ins Meer gelangt, ist ein Umstand, den auch die Behörden nicht dementieren. Bei jedem Regen kommt die veraltete Kläranlage EDAR2 bei Coll d'en Rabassa an ihr Limit, und ein Gemisch aus Regen- und Abwasser fließt über mehrere Ableiter in die Bucht. Hinzu kommt: Die Kläranlage kann nur einen Teil des Wassers auch in einer tertiären, also biologischen Reinigungsstufe behandeln.

