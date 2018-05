Hafenbehörde legt Pläne für Tiefgarage in Palma de Mallorca auf Eis

Die balearische Hafenverwaltung hat die Pläne für den Bau einer großen Tiefgarage am Paseo Marítimo in Palma de Mallorca auf Eis gelegt. Man werde zunächst die Meinungen von Institutionen und Anwohnern einholen, hieß es nach einer Sitzung des Verwaltungsrats am Donnerstag (31.5.).

Die Pläne sehen den Bau einer zweistöckigen Tiefgarage von mehr als 11.000 Quadratmetern vor, die mit der bestehenden Tiefgarage am Parc de la Mar verbunden werden soll. Die jetzigen Stellplätze am Paseo Marítimo sollen Bereichen für Fußgängern Platz machen.

MIt der Entscheidung reagiert die Hafenbehörde auf den Protest von Umweltschützern und Anwohnern. Die öffentliche Ausschreibung für das Projekt läuft bereits. /ff