Keine Gemeinde auf Mallorca mehr ohne Hotel

Das Landhotel Gossalba am Ortsrand von Sant Joan. Foto: DM

"Wir befinden uns im 21. Jahrhundert n. Chr. Auf ganz Mallorca steht ein Hotel neben dem anderen. Ganz Mallorca? Nein! Ein unbeugsames Dorf hört nicht auf, dem Tourismus Widerstand zu leisten ..." Bis 2018 hätte man diese den beliebten Asterix-Comics nachempfundenen Sätze schreiben können. Doch nun ist auch die letzte Gemeinde gefallen: Seit diesem Jahr gibt es auch im Dorf Sant Joan in der Inselmitte ein Hotel.

Das zu Jahresbeginn eröffnete Landhotel Gossalba schließt die langjährige Lücke. Erstmals, so vermeldet die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" gibt es in allen 53 Inselgemeinden Hotels. Die Gossalba-Betreiber Josep Bestard und María Margarita Peña Gayá sind zufrieden mit ihrer Entscheidung: "Die Ausbuchung ist gut", erklärt Bestard.

Die am Ortsausgang in Richtung Sineu gelegenen Gebäude des Landhotels stammen aus dem 18. Jahrhundert. Neun Zimmer bieten bis zu 20 Gästen einen ruhigen Aufenthalt in der Inselmitte zwischen Feldern, Waldstücken und Oivenhainen.

Schon bald soll in dem Ort ein zweites Hotel hinzukommen. Die ehemalige Possessió sa Bastida wird zur Zeit umgebaut, um in Zukunft Hotelgäste zu beherbergen. /tg