Nach Überfall auf Deutschen: Polizei nimmt zwei Frauen an der Playa de Palma fest

An der Playa de Palma kommt es immer wieder zu Überfällen.

An der Playa de Palma kommt es immer wieder zu Überfällen. Foto: Google Maps

Als mutmaßliche Täterinnen eines Überfalls auf einen 22-jährigen Deutschen auf Mallorca hat die Nationalpolizei zwei Frauen im Alter von 30 und 37 Jahren festgenommen. Sie sollen den Mann in der Nacht auf Montag (28.5.) angegriffen und am Bein verletzt haben, um ihm 700 Euro Bargeld zu entwenden.

Eine der beiden Frauen verlor bei dem Gerangel anscheinend ihr Mobiltelefon. Der Überfallene bemerkte dies, nahm es an sich und wandte sich an die Polizei. Noch während die Polizisten den Fall aufnahmen, klingelte das Handy. Der Deutsche vereinbarte mit der Gesprächspartnerin die Übergabe des Handys, falls sie das gestohlene Geld zurückgäben. Während der Übergabe lauerten die Polizisten in gewissem Sicherheitsabstand und nahmen die beschuldigten Frauen anschließend fest. /tg