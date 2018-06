Gericht auf Mallorca verurteilt zwei Rolex-Diebe zu je fünfeinhalb Jahren Haft

Zu je fünfeinhalb Jahren Gefängnis hat ein Gericht in Palma de Mallorca zwei Uhrendiebe verurteilt. Das Urteil wurde am Donnerstag (31.5.) gefällt, nachdem die Täter gestanden hatten, insgesamt fünf wertvolle Uhren geraubt oder gestohlen zu haben. Zusätzlich akzeptierten die beiden Franzosen im Alter von 29 und 33 Jahren eine Geldstrafe von insgesamt 70.000 Euro.

In der Nacht auf den 21. Juli 2017 lenkten die beiden einen Mann ab, der am Taxistand an der Avenida Argentina wartete. Dabei gelang es ihnen, seine Rolex im Wert von 7.028 Euro zu stehlen, ohne dass der Bestohlene dies zunächst merkte. Wenige Stunden später entwendeten die Täter eine weitere Armbanduhr derselben Marke, ebenfalls an einem Taxistand in Palma. Als sich das Opfer zur Wehr setzte, hielten sie ihn fest und zogen ihm die Uhr im Wert von 5.800 Euro vom Handgelenk.

Noch am Vormittag desselben Tages raubten die Täter eine Rolex Daytona im Wert von über 30.000 Euro. Das Opfer war eine Frau im Carrer San Feliú in Palma de Mallorca. Die Frau fiel dabei zu Boden. Am 24. und 25. Juli erbeuteten die Männer weitere Uhren im Wert von 28.000 und 9.800 Euro.

In den vergangenen Monaten gab es immer wieder Diebstähle oder Raubüberfälle, bei denen es die Täter auf teure Uhren abgesehen hatten. Neben den nun Verurteilten gibt es anscheinend weitere Täter, die auf Rolex-Uhren spezialisiert sind. /tg