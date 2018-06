Gewitter und Hagel am Wochenende auf Mallorca

Pünktlich mit dem Wochenende hört das schöne Wetter auf Mallorca auf. Der spanische Wetterdienst prognostiziert für Samstag (2.6.) und Sonntag Gewitter und sogar starke Hagelschauer.

Der Freitag lohnt sich noch für ein Sonnenbad. Bei größtenteils unbewölktem Himmel liegen die Höchsttemperaturen bei 27 Grad in Sa Pobla, 25 Grad in Palma de Mallorca. An der Küste weht ein böiger Wind. Ein Bad im Meer ist bei einer Wassertemperatur von 23 Grad an der Playa de Palma gut denkbar.

Zum Abend zieht der Himmel langsam zu. Es kühlt auf 14 Grad in Sa Pobla und Palma de Mallorca ab, in Felanitx auf 16 Grad.

Livecams: So sieht es gerade auf Mallorca aus

Der Samstag startet mit Nebelbänken im Flachland. Diese gehen am Vormittag in einen Sonne-Wolken-Mix über. Örtlich kann es immer wieder zu Regenschauern kommen. Die Tageshöchsttemperaturen gleichen denen vom Vortag. Bereits ab dem Abend kann es zu Gewitter kommen.

Gänzlich ohne Sonnenschein kommt wohl der Sonntagvormittag aus. Bei grauem Himmel kommt es zu Gewitter und Hagelschauern, die örtlich stark sein können. Die Tagestemperaturen sinken. Eine Warnstufe hat Aemet bislang noch nicht ausgegeben. Der Himmel soll erst am Abend auflockern. /rp