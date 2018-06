Zwei Leichtverletzte bei Wohnungsbrand in Palma

Bei einem Wohnungsbrand in Palma de Mallorca sind am Samstagnachmittag (2.6.) zwei Bewohner mit Rauchvergiftungen leicht verletzt worden. Das Feuer brach gegen 16 Uhr in der zweite Etage eines dreistöckigen Gebäude im Carrer Jacinto Benavente aus. Da die Flammen auf das Treppenhaus übergegriffen hatten, waren zwei Männer im dritten Stock gefangen. Die Einsatkräfte von Feuerwehr und Polizei konnten sie jedoch befreien und das Feuer löschen. Die beiden Männer trugen lediglich leichte Rauchverletzungen davon.

Die Wohnung im zweiten Stock ist komplett ausgebrannt. Offenbar war sie von einer Familie besetzt worden, die das Gebäude im Stadtteil Rafal Vell unversehrt verlassen konnte. Nun muss ermittelt werden, ob das Feuer absichtlich gelegt wurde oder ob es sich um einen Unfall handelte. /ck