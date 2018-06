Brandstifter zünden sechs Müllcontainer am Ballermann an

Müll wurde in Palma de Mallorca und an der Playa de Mallorca angezündet

Zweimal innerhalb von einer Stunde musste die Feuerwehr an die Playa de Palma ausrücken, um das Werk eines oder mehrerer Brandstifter zu löschen. Beide Einsätze waren in der Llaüt Straße, unweit des Megaparks und eines 5-Sterne-Hotels, gegen 5.30 Uhr am Samstagmorgen (2.6.) musste die Feuerwehr hier zum ersten Mal aktiv werden.

In der selben Nacht wurden gegen drei Uhr zwei weitere Feuer in Palma de Mallorca gelegt, in der Straße Marratxí im Ortsteil Es Vivero brannten Müllhaufen.

Die Feuerwehr und die Polizei gehen davon aus, dass es sich um einen oder mehrere Brandstifter handelt, die zurzeit in der Umgebung ihr Unwesen treiben.