Tourist in Magaluf stirbt nach Sturz aus 7. Stock

Ein junger Mann, um die 20 Jahre alt, ist am Sonntagmorgen (3.6.) nach einem Sturz aus dem 7. Stock eines Hotels in Magaluf gestorben, berichtet "Cronicabalear". Der leblose Körper wurde um 10.45 am Gebäude Eden Rock gefunden. Die eintreffenden Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen. Nachbarn berichteten, dass sie gegen vier Uhr morgens ein lautes Geräusch gehört hätten, sich aber nichts weiter dabei gedacht hätten.

Ob es sich um einen Fall des bei britischen Touristen in Magaluft beliebten "Balconing" handelt, ist noch unklar. Mehr über den gefährlichen Trend "Balconing" lesen Sie hier.