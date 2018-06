Das Wetter wird ein bisschen besser

Die angekündigten Regenschauer, die in Palma und Umgebung am Sonntag (3.6.) zum Teil wolkenbruchartig herabgingen, sind erst einmal vorbei. Der Wetterdienst Aemet kündigt für Montag (4.6.) zwar einige Wolken an, aber die Sonne wird sich immer mal wieder blicken lassen. Die Temperaturen bleiben unverändert und bewegen sich um die 24 Grad, in der Nacht wird es örtlich 13 Grad kalt, wie in Escorca/Lluc. Während des Tages weht ein zunehmender Wind aus dem Südwesten.

Dienstag ist mit Morgennebel zu rechnen, an Tag werden einzelne Wolkenfelder erwartet. Der Wind weht aus Westen und Südwesten.

So sieht es gerade auf der Insel aus: Livecams: So sieht es gerade auf Mallorca aus