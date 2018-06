Feuer zerstört Spa Hidrópolis im Zentrum von Palma de Mallorca

Ein Feuer in der Innenstadt von Palma de Mallorca hat die Balearen-Hauptstadt in der Nacht von Sonntag (3.6.) auf Montag in Aufruhr versetzt. Der Brand brach gegen 22 Uhr im Spa Hidrópolis im Carrer Francesc de Borja Moll unweit der Plaça d'Espanya aus. Bei den Löscharbeiten wurde ein Feuerwehrmann leicht verletzt, als das Werbeschild am Eingang des Spas auf ihn herabstürzte.



Mehrere Wohnungen in direkter Nachbarschaft wurden evakuiert. Die Polizei sperrte die Avenidas und weitere Straßen der Innenstadt. Die Brandursache war zunächst unklar. Erste Ermittlungen weisen auf einen Fehler im Thermostat der Sauna hin, der das Feuer ausgelöst haben konnte. Die dicke Rauchwolke war trotz der Dunkelheit weithin sichtbar. /tg