Schrottboot auf Mallorca als Ferienwohnung angeboten

Der Wohnungsmarkt auf Mallorca ist überhitzt. Selbst ein schrottreifes Boot wurde nun als Angebot annonciert. Bei Facebook tauchte eine Anzeige auf, die die kaputte Yacht auf einem Grundstück in der Inselmitte als Doppelzimmer anbietet. Trotz Gesetz gegen illegale Ferienvermietung und Inspektoren.

Neben der 350 Quadratmeter großen Fläche bei Llubí gibt es die Schlafmöglichkeit in der kaputten Yacht. "In der Nähe vom Bahnhof, Doppelbett, Küche und Badezimmer", heißt es in der Annonce. 150 Euro plus Kaution soll ein Wochenende im Schrottboot kosten.

Für den Preis gibt es eine "ruhige Gegend". Das Gelände soll sich zudem für eine ausgedehnte Freizeitgestaltung und Grillabende eignen. Nur in See stechen kann man mit der Wohnung nicht. /rp