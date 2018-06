Illegales Fertighaus beim Vermieter des Schrottbootes entdeckt

Der Besitzer des Schrottbootes in Llubí hatte Besuch vom Amt

Mitarbeiter von der Bauaufsicht haben sich das Grundstück in Llubí angesehen, auf dem ein Mann ein schrottreifes Boot als Ferienhaus vermieten wollte (MZ berichtete). Sie fanden neben dem Boot, welches sich in einem deutlich schlechteren Zustand als in der Facebook-Anzeige des Besitzers befand, ein Wohnmobil und ein Fertighaus vor, für das es keine Genehmigungen geben soll. Ob auch diese Objekte zur Vermietung angeboten werden sollten, ist unklar.

Der Mann hatte das Schrottboot als Unterkunft vermieten wollen: "In der Nähe vom Bahnhof, Doppelbett, Küche und Badezimmer", hieß es in der Anzeige. 150 Euro plus Kaution sollte ein Wochenende im Schrottboot kosten. /lk