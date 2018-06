Erst Unwetterwarnung, dann 28 Grad auf Mallorca

Der Sturm vor der Ruhe: Mallorca wird mal wieder von einem Unwetter heimgesucht. Der spanische Wetterdienst Aemet hat für Mittwoch (6.6.) und Donnerstag für die ganze Insel die Warnstufe Gelb ausgegeben. Danach erreicht das Inselwetter Deutschland-Niveau.

Ab 14 Uhr warnt Aemet am Mittwoch vor örtlichem Starkregen und Gewitter. 20 Millimeter Niederschlag sollen pro Stunde fallen. Teilweise kann es sogar hageln. Die Unwetterwarnung gilt bis 18 Uhr. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 24 Grad in Sa Pobla und 23 Grad in Palma de Mallorca. Nachts kühlt es auf 17 Grad ab.

Livecams: So sieht es gerade auf Mallorca aus

Das Unwetter hält bis Donnerstag an. Wieder gilt von 0 bis 18 Uhr die Warnstufe Gelb. Im Nordosten um Cala Ratjada kann es stündlich bis 35 Millimeter Niederschlag geben. Erneut warnt Aemet vor Gewitter und Hagel. Die Tagestemperaturen ähneln denen vom Vortag. In der Nacht wird es mit 15 Grad jedoch etwas kühler.

Besserung ist in Sicht. Freitag soll sich die Sonne wieder zeigen und die Temperaturen steigen an. Für Samstag prognostiziert Aemet 28 Grad in Palma de Mallorca. Dann kann es die Insel langsam mit dem guten Wetter in Deutschland aufnehmen. /rp