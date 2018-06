Polizei verhaftet Bande nach über 70 Raubüberfällen auf Mallorca

Eine Bande hat auf Mallorca mehr als 70 Raubüberfälle in Altersheimen, Schulen und Kindertagesstätten begangen. Betroffen waren Einrichtungen in Manacor, Sant Joan, Vilafranca, Caimari und Sóller. Die Polizei nahm heute Morgen (6.6.) zwei Verdächtige fest.

Die Beamten hatten auf der Suche nach Spuren, die zu den Überfällen führen, in drei Wohnsitzen in Manacor Hausdurchsuchungen durchgeführt. Der Einsatz erfolgte aufgrund der Ermittlungen in den vergangenen Monaten nach der Serie von Überfällen in Altenpflegeheimen und schulischen Einrichtungen.

Die Täter, die schon seit einigen Jahren aktiv sind, gingen immer nach demselben Muster vor: Sie betraten den Schauplatz am frühen Morgen und verschafften sich zum Teil mit Gewalt Zugang, um sich des dort vorhandenen Geldes zu bemächtigen.

Durch ihre Untersuchungen konnte die Polizei mindestens drei Verdächtige identifizieren, die alle in Manacor wohnhaft sind. Heute Morgen drangen die Beamten in deren Wohnungen in der Hauptstadt des Llevant ein, die sich in den Straßen Montcades, Capella und der Avenida del Tren befinden.

Die Ermittler haben die Gebäude mehrere Stunden durchsucht und Geld, Schmuck und elektronische Geräte sichergestellt. Die Polizei bestätigte, dass es bereits zwei Festnahmen gab und dass nun nach dem dritten Komplizen gesucht wird.