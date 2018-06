Calvià geht den Ticketverkäufern in Magaluf an den Kragen

In den Urlauberhochburgen auf Mallorca ist es kompliziert, die Promenade entlang zu spazieren, ohne von einem Ticketverkäufer angesprochen zu werden. Die Gemeinde Calvià will die sogenannten tiqueteros nun besser kontrollieren. Die Polizei hat in der vergangenen Woche fast genauso viele Strafzettel ausgestellt wie im ganzen Jahr 2017.

22 Mal zückten die Beamten den Block (25 Strafen waren es im Jahr zuvor). 15 Knöllchen gab es für Ticketverkäufer, die ohne gültige Lizenzen für ein Geschäft warben. Sieben weitere für unrechtmäßig angebrachte Werbeplakate.

"Wir haben alle Fälle an die Arbeitsaufsichtsbehörde übergeben. Die prüft nun, ob die Verkäufer ein gültigen Arbeitsvertrag mit dem jeweiligen Unternehmen haben", hieß es am Mittwoch (6.6.) im Rathaus der Gemeinde. Das britische Konsulat hat in diesem Jahr mit einer Kampagne vor betrügerischen Angeboten gewarnt, die Arbeitnehmer im Endeffekt ausnehmen.

Calvià hat zudem die Zeiten, in denen Ticketverkäufer werben dürfen, reduziert. Fortan dürfen die tiqueteros nur von 18 Uhr bis 4 Uhr Leute ansprechen. Zuvor war es bereits ab 14 Uhr erlaubt. Außerdem ist das Werbegebiet auf sechs Zonen – vier weniger als im Jahr zuvor – beschränkt wurden. Vier davon gibt es in Magaluf, je eine in Santa Ponça und Peguera. /rp