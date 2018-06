Neuer Wissenschaftsminister flog mit Mallorca-Flagge ins All

Der neue Wissenschaftsminister der Regierung Pedro Sánchez, ist in Mallorca verliebt. Pedro Duque, von Beruf Astronaut und Ingenieur, verband eine langjährige Freundschaft mit dem Insel-Raumingenieur Andrés Ripoll, der im Jahr 2017 starb. Duque ist erklärter Mallorca-Liebhaber, und er war es auch, der auf einer Mission des Raumschiffs Discovery im Jahr 1999 die Mallorca-Flagge mit ins All nahm - als Zeichen seiner Verbundenheit zur Insel.

Duque, der 1963 in Madrid geboren wurde, geht als erster spanischer Astronaut in die Geschichte ein. Der Mallorquiner Ripoll wählte ihn 1999 aus, um bei der Discovery-Mission ins All zu fliegen. Er war es auch, der Duque dazu ermutigte, die mallorquinische Flagge mit an Bord zu nehmen. Nach seiner Rückkehr kam Duque stante pede auf die Insel, um über seine Mission im All zu berichten, obwohl der Abstecher auf die Balearen im offiziellen Programm nicht vorgesehen war.

Eigentlich sollte es nur nach Granada, Madrid und Barcelona gehen, doch Duque bestand auf Mallorca als vierter Station. Der damalige Industrieminister Josep Piqué soll dem Vernehmen nach bis zum Schluss über die Penetranz von Duque, mit der er den Ausflug nach Mallorca forderte, irritiert gewesen sein.

Aber es waren rein emotionale Gründe. Seit seiner Jugend verbrachte Duque die Sommer auf der Insel. Die Sternwarte in Costitx ehrte Duque bei seinem Mallorca-Abstecher nach der Discovery-Mission. Einem Asteroiden, den man in Costitx entdeckt hatte, gab man den Namen Duque. /jk