Mallorca knackt endlich die 30-Grad-Marke

Bei dem Wetter macht das Baden in Can Pastilla Spaß.

Bei dem Wetter macht das Baden in Can Pastilla Spaß. Foto: MZ Livecam

Man traut seinen Augen nicht: Sonne und warme Temperaturen auf Mallorca. Das gilt es zu nutzen, denn lange hält das schöne Wetter nicht.

Sonne, kaum Wolken am Himmel und angenehme Temperaturen lassen am Freitag (8.6.) das Herz aufgehen. Der Balken im Thermometer schießt auf 29 Grad in Sa Pobla, 25 Grad in Palma de Mallorca und Felanitx. Die Wassertemperatur an der Playa de Palma beträgt 23 Grad.

Am Abend kommt an der Küste ein böiger Wind auf. In der Nacht kühlt es auf 13 Grad in Sa Pobla, 14 Grad in Palma de Mallorca ab.

Livecams: So sieht es gerade auf Mallorca aus

Das Strandwetter setzt sich am Samstag fort. Bei weitestgehend unbewölktem Himmel steigen die Temperaturen leicht im Vergleich zum Vortag. So soll Sa Pobla die 30-Grad-Marke knacken. In Palma de Mallorca werden es nur 28 Grad.

Am Sonntag ist es schon wieder vorbei mit dem schönen Wetter. Es kann immer wieder zu leichten Regenfällen kommen, die mit Sahara-Staub versetzt sind. Örtlich kann es gar zu Gewitter kommen. Immerhin sollen die Temperaturen erneut leicht ansteigen. /rp