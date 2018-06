Disco BCM in Magaluf öffnet wieder

Mallorcas größte Diskothek, BCM in Magaluf soll am Sonnabend (9.6.) wieder öffnen. Der Club gehört neben dem Megapark und dem Tito's zur Cursach-Gruppe. BCM wirbt mit einem Plakat, auf dem zu lesen ist: "We are back". Im April 2017 wurde der Club von den Behörden geschlossen, nachdem Mängel in Sachen Brandschutz festgestellt wurden. Die Schließung wurde auch von einem Gericht bestätigt.

Nun sind nach Informationen der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" die Mängel beseitigt. Dies sei von einer Quelle aus dem Rathaus der zuständigen Gemeinde Calvià bestätigt worden.

In den Club passen bis zu 4.000 Gäste. /lk