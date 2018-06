Polizeiaktion gegen Saufgelage an der Playa de Palma

Es ist die erste große Aktion in diesem Jahr gegen Alkohol- und Lärmexzesse an der Playa de Palme. Am Freitagmorgen (8.6.) zogen 14 Beamte der Ortspolizei über den Strand, um Verstöße gegen die Benimmregeln aufzunehmen. So ist es unter anderem verboten, in Gruppen große Mengen Alkohol am Strand zu trinken, laute Musik zu hören oder Glasflaschen mit in den Sand zu nehmen.

In 15 Fällen wurden Verwarnungen ausgesprochen. Verstöße können mit 1.500 bis 3.000 Euro Strafef geahndet werden. Erst vor kurzem hatten sich Anwohner über Trinkgelage am Strand beschwert.