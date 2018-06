US-College-Schiff "Empire State" liegt im Hafen von Palma de Mallorca

Mit der "Empire State" hat ein Schulschiff der US-amerikanischen Seefahrtschule SUNY Maritime College vor Palma de Mallorca angelegt. Das Schiff befindet sich auf seiner alljährlichen dreimonatigen Kreuzfahrt unterwegs, auf der die Studierenden dieser altehrwürdigen Schule ihre ersten Praktika auf See absolvieren.

Die "Empire State" stach am 7. Mai in New York in See und gelangte über Puerto Rico nach Palma de Mallorca, wo sie am Mittwochnachmittag (6.6.) einlief. Nach ein paar Tagen Rast geht die Fahrt anschließend nach Gaeta und Glasgow weiter. Aus Schottland kehrt das Schulschiff erst noch einmal nach Mallorca zurück, um anschließend die Azoren anzusteuern. Am 10. August endet die Reise wieder in New York.

An Bord befinden sich neben der Crew und den Ausbildern 518 Schüler unterschiedlicher Nationalitäten im Alter zwischen 18 und 23 Jahren. Das SUNY Maritime College ist die älteste Seefahrtschule der USA und wurde 1874 gegründet. Die "Empire State" besuchte Palma de Mallorca schon mehrere Male. /tg