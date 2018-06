Deutsche Touristen prügeln an der Playa de Palma auf Bettler ein

Am vergangenen Mittwoch um 20 Uhr haben mehrere Urlauber die Polizei gerufen, da in der Nähe der Calle Pare Bartolomeu Salvà an der Platja de Palma ein Konflikt außer Kontrolle geriet. Vier junge deutsche Touristen zwischen 20 und 25 Jahren stritten sich mit zwei Bettlern und wurden dabei handgreiflich.

"Von einer ernsthaften Schlägerei zu sprechen, wäre etwas übertrieben", wiegelte ein Sprecher der lokalen Polizei den den Vorfall ab. Doch die Opfer lagen nach Schlägen ins Gesicht am Boden, bluteten und hatten leichte Verletzungen an Armen und Beinen. In der Notaufnahme des Krankenhauses Son Llàtzer klagte einer der Männer später über starke Schmerzen im Handgelenk.

Während sie vor Ort erste Hilfe erhielt, gab eines der beiden Opfer eine Beschreibung der Täter. Die Beamten durchkämmten daraufhin das Gebiet und konnten die vier jungen Männer in kurzer Entfernung zum Tatort ausfindig machen.

Die Angreifer erklärten gegenüber der Polizei ihre Motive für die Aggressionen. Sie selbst hätten ihre Ferien auf Mallorca verbracht und die zwei ebenfalls deutschen Bettler vor drei Wochen bei einer Reise nach Palma kennengelernt. Um ihnen die Rückkehr nach Deutschland zu ermöglichen und sie vom Betteln abzubringen, hätten sie ihnen eine beträchtliche Geldsumme geliehen. "Als sie die beiden Männer jetzt erneut auf der Straße antrafen, wurden sie wütend und fühlten sich betrogen", so der Sprecher der Polizei.