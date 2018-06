60 Polizisten bei Razzia im Bierkönig auf Mallorca

Der "Bierkönig" an der Playa de Palma, einer der größten Partytempel auf Mallorca, ist am Donnerstagabend (7.6.) für eine Stunde lang komplett abgesperrt worden. Wie erst jetzt bekannt wurde, rückten am Abend etwa 60 Einsatzkräfte der Nationalpolizei in der sogenannten "Schinkenstraße" an, um den rund 4.000 Personen fassenden Bierkönig zu durchkämmen. Die Polizisten versperrten mit ihren Motorrädern den Eingang, um zu verhindern, dass weitere Menschen hinein- oder auch hinausgelangen konnten, um sich einer möglichen Kontrolle zu entziehen.

Die Nationalpolizei hatte bei ihrem Einsatz zwei Schwerpunkte: Zum einen sollte untersucht werden, wieso es im Bierkönig am laufenden Band zu Taschendiebstählen kommt. Laut Informationen des "Diario de Mallorca" gab es allein im vergangenen Monat 120 Anzeigen von Gästen wegen kleinerer Diebstähle in dem Etablissement. Diese Zahl ist signifikant höher als in vergleichbaren Vergnügungszentren an der Playa de Palma.

Der andere Schwerpunkt der Razzia bestand darin, mögliche Unregelmäßigkeiten in den Verträgen der im Bierkönig angestellten Mitarbeiter ausfindig zu machen. Daneben ist der Polizei ein Dorn im Auge, dass regelmäßig Besucher im Bierkönig im angetrunkenen Zustand auf die Stühle und Tische steigen. Viele fallen dabei herunter, erst vor wenigen Tagen zog sich dabei ein Gast erhebliche Kopfverletzungen zu.

Die Razzia begann am Donnerstagabend (7.6.) gegen 21 Uhr und dauerte rund eine Stunde. Es kam zu keinem größeren Zwischenfall. Vereinzelt gab es Klagen von Besuchern, die in den Bierkönig eintreten wollten, aber von der Polizei zurückgehalten wurden. Der Bierkönig gehört zur Pabisa-Gruppe. Gegen einen der Besitzer wird wegen des Korruptionsskandals rund um die Ortspolizei Palma ermittelt. /jk