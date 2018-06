Schon wieder hängt der Himmel über Mallorca voller Wolken

Wolken und kaum Leute am Strand: Son Serra de Marina am 9. Juni 2018.

Wolken und kaum Leute am Strand: Son Serra de Marina am 9. Juni 2018. Foto: MZ-Livecam

Was ist denn das schon wieder? Da kündigte der spanische Wetterdienst Aemet einen Vorgeschmack auf den Sommer an und versprach für Samstag (9.6.) Sonne satt und Temperaturen teils über 30 Grad. Nun, am Samstagvormittag, ist zumindest in Palma de Mallorca und im Südwesten der Insel, aber auch im Norden davon nicht viel zu sehen. Viele Wolken, grauer Himmel - immerhin ist es angenehm warm. Vereinzelt sollen sogar leichte Schauer niedergehen.

Für den Nachmittag versprechen die Wetterfrösche dann aber endlich, dass der Himmel immer wieder mal aufreißt. Die Wolken verschwinden allerdings nicht vollständig. Und außer in der Inselmitte, wo die 30-Grad-Marke vielleicht fallen könnte, bleibt es mit Temperaturen um 25 Grad kühler. Die Wolken führen immerhin dazu, dass es nachts nicht kalt wird. Die Tiefstwerte liegen bei rund 18 Grad.



Livecams: So sieht es gerade auf Mallorca aus

Auch am Sonntag (10.6.) ist nicht viel von Strandwetter - die Wassertemperatur rund um die Insel liegt bei 21 bis 22 Grad - zu sehen. Vereinzelt kann es früh ein wenig tröpfeln, es wird wieder stark bewölkt sein und die Temperaturen schaffen es an den Küsten auf rund 25 Grad, in der Inselmitte und im Südosten kann es zwei Grad wärmer werden.

So geht es dann auch am Montag weiter. Wolken, einzelne Schauer und Werte um die 25 Grad lassen einen zumindest nicht schwitzen. Am Dienstag könnte es dann nach bisherigen Einschätzungen eine Wetterbesserung geben. Zumindest die Wolken sollen weitgehend verschwinden, es wird etwas wärmer. Neue Schauer und mehr Wolken sind aber bereits im Anmarsch? /jk