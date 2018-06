Es wird wieder kühler und wolkiger auf Mallorca

Das hat ja ganz schön geblitzt und gedonnert auf Mallorca in der Nacht auf Sonntag (10.6.). Nach einem großteils bewölkten, aber warmen Samstag gab es in der Nacht vereinzelte Wärmegewitter. Der Sonntag beginnt indes genauso wie der Samstag - von Strandwetter ist nicht viel zu sehen. Fast auf der gesamten Insel hängt eine dicke Wolkendecke am Himmel. Die Temperaturen schaffen es nicht ganz so hoch wie am Vortag, wo es in Sa Pobla immerhin 33 Grad waren. Die Höchstwerte dürften sich um 27 Grad rund um Palma und im Südosten bewegen. Immer wieder kann es tröpfeln oder auch mal stärker regnen. Für die, die trotzdem ins Meer wollen: Die Wassertemperatur rund um die Insel liegt bei 21 bis 22 Grad.



Livecams: So sieht es gerade auf Mallorca aus

In der Nacht auf Montag nimmt die Bewölkung ab, der Montag dürfte weitgehend sonnig beginnen. Gegen Mittag ziehen dann wieder Wolken auf, die örtlich Schauer mitbringen. Am frühen Nachmittag klart es dann wieder auf, die Temperaturen gehen bis auf 28 Grad hoch. Auch die Nacht auf Dienstag wird weitgehend wolkenlos. Am Tag soll dann verbreitet die Sonne scheinen, die Höchstwerte erreichen rund 27 Grad. Der Trend für die kommenden Tage: Der Mittwoch soll ganz ansehnlich werden, danach sind wieder neue Schauer und mehr Wolken im Anmarsch. /jk