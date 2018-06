Lotsenstreiks in Frankreich lassen 18 Mallorca-Flüge ausfallen

18 Flüge fielen am Samstag (9.6.) in Palma aus.

18 Flüge fielen am Samstag (9.6.) in Palma aus. Foto: Calsiuna

Die Streiks der französischen Fluglotsen in Marseille macht Mallorca-Urlaubern und -Pendlern weiterhin das Leben schwer. Am Samstag (9.6.) fielen 18 Verbindungen vom Flughafen Son Sant Joan in Richtung Norden ganz aus, dutzende weitere waren bis zu 45 Minuten verspätet. Die Fluggesellschaften riefen die Passagiere dazu auf, kurz vor dem planmäßigen Abflug noch einmal den Status des Fluges zu konsultieren. Dasselbe gilt für Sonntag (10.6.) sowie das Wochenende 16./17. Juni. Auch für diese Tage haben die französischen Lotsen wieder Streiks angekündigt.

Die spanischen Fluglotsen kamen auf Twitter ihren französischen Kollegen zu Hilfe und veröffentlichten einen Tweet, in dem es hieß, dass nur 21 Prozent der Verspätungen tatsächlich auf die Streiks zurückzuführen seien. "58 Prozent ist durch die komplizierten Wetterverhältnisse bedingt", schrieben die Lotsen. 16 Prozent der Verspätungen kämen zustande, weil es schlicht und einfach zu viele Flüge und zu wenige Lotsen gebe.

Die Streiks der französischen Lotsen sorgen seit Längerem bei den Fluggesellschaften für Ärger. Ende Mai kritisierte der Chef der Thomas Cook Airline Group, Christoph Debus, die Ausstände bei einer Pressekonferenz in Palma de Mallorca scharf. /jk