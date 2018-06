Playa de Palma: Zwei Fahrzeuge vom Straßenamt ausgebrannt

An der Playa de Palma auf Mallorca sind am Sonntagmorgen (10.6.) gegen 2 Uhr drei Transporter des Straßenamtes in Flammen aufgegangen. Sie standen in einem umzäunten Gelände in der Nähe der Autobahnausfahrt 11 an der Autobahn Llucmajor in Richtung Las Maravillas und S'Arenal. Die Nationalpolizei ermittelt wegen Brandstiftung. Aus Ermittlerkreisen hieß es, dass Brandbeschleuniger verwendet wurden.

In jedem der abgebrannten Fahrzeugen sollen sich Werkzeuge im Wert von 3.000 Euro befunden haben. Ein weiteres in der Nähe geparkte Fahrzeug wurde beschädigt.

In den letzten Wochen ist es immer wieder zu Fällen von Brandstiftungen in Palma de Mallorca gekommen, vorwiegend wurden Müllcontainer von Unbekannten angezündet. /lk