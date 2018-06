WM-Feiern an der Playa de Palma locken scharenweise Diebe nach Mallorca

Vor einer starken Zunahme der Kriminalität an der Playa de Palma warnt die Polizei auf Mallorca für die bevorstehenden Wochen und Monate. Die zu erwartenden WM-Feiern mit dichtem Gedränge und hohem Alkoholkonsum in der Ausgehmeile Nummer eins der Insel ziehen Diebe und Ganoven nahezu magisch an. Die Anzahl der teilweise aus dem Ausland angereisten Taschendiebe habe sich in den vergangenen Tagen deutlich erhöht, so José Evaristo Búrdalo, Sprecher der Polizei-Gewerkschaft UFP. "Die Playa de Palma wird in diesem Sommer schwerwiegende Probleme in Sachen Bürgersicherheit erleben", so Búrdalo.

Einer der kritischen Punkte, an dem sich die Kriminalität konzentrieren werde, sei der Carrer Pare Bartomeu Salvà, besser bekannt unter dem Namen "Schinkenstraße". Búrdalo plädiert dafür einen Großteil der für den Sommer eingeplanten Verstärkung an der Playa de Palma einzusetzen. /tg