Oberster Gerichtshof bestätigt Haftstrafe gegen Königsschwager Iñaki Urdangarin

Iñaki Urdangarin, Schwager des spanischen Königs Felipe VI., wird um eine Haftstrafe nicht herumkommen. Das Oberste Gericht in Madrid bestätigte am Dienstag (12.6.) die Verurteilung des Gerichts in Palma de Mallorca und setzte die Dauer der Haftstrafe herunter. Madrid empfiehlt fünf Jahre und zehn Monate Haft, während das Gericht in Palma de Mallorca sechs Jahre und drei Monate verhängt hatte.

Die letzte Entscheidung über die Haftstrafe liegt aber beim Gericht in Palma de Mallorca. Die Staatsanwaltschaft hatte gefordert, die Haftstrafe auf zehn Jahre zu verlängern.

Iñaki Urdangarin wurde im Februar 2017 wegen dubiosen Geschäfte mit seinem angeblich gemeinnützig arbeitenden Nóos-Institut verurteilt. Als Nebenkläger trat die balearische Landesregierung auf, sie forderte die Rückgabe von Geldern, die für die Ausrichtung von zwei Tagungen zum Thema Sport und Tourismus an das angeblich gemeinnützige Institut Nóos geflossen waren.

Seine Frau, Infantin Cristina, wurde in dem Zusammenhang vom Vorwurf der Steuerdelikte freigesprochen. Die Chronik des Falls lesen Sie hier. /lk