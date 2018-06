Deutscher nach Attacke an der Playa de Palma schwer verletzt

Ein 19 Jahre alter Tourist aus Deutschland ist bei einer Attacke an der Playa de Palma schwer verletzt worden. Laut "Cronica Balear" lief er mit Freunden an der Strandpromenade entlang, als er von einem Unbekannten angegriffen wurde. Er erhielt einen Schlag an den Hinterkopf, stürzte zu Boden und schlug mit dem Kopf auf. Dabei verletzte er sich schwer. Der junge Mann wurde ins Krankenhaus Son Espases eingeliefert. Die Nationalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. /lk